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Наполи - Сампдория 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
04 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Наполи
Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Сампдория, которое состоится 04 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Сампдория
Генуя
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
19ПольшазщБартош Берешиньски
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
30ИталияврНикола Равалья
4ГерманиязщКорай Гюнтер
2АргентиназщБруно Амионе
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
17НидерландыпзБрам Нуйтинк
26ТурцияпзЭмирхан Илькхан
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
37ФранцияпзМехди Лери
9ИталиянпМануэль Де Лука
27ИталиянпФабио Квальярелла
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
СербияДеян Станкович
История личных встреч
08.01.2023 Италия - Серия А 17-й тур Сампдория0 : 2Наполи
09.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Наполи1 : 0Сампдория
23.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Сампдория0 : 4Наполи
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Сампдория0 : 2Наполи
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Наполи2 : 1Сампдория
03.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Сампдория2 : 4Наполи
14.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Наполи2 : 0Сампдория
02.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Наполи3 : 0Сампдория
02.09.2018 Италия - Серия А 3-й тур Сампдория3 : 0Наполи
13.05.2018 Италия - Серия А 37-й тур Сампдория0 : 2Наполи
28.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 2 : 2Наполи
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Наполи3 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Наполи
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Наполи1 : 0
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Наполи
26.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Сампдория2 : 2
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 5 : 1Сампдория
15.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Сампдория1 : 1
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Сампдория
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Сампдория0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи37 27 6 4 75-28 87 78.4
2
Лига чемпионов
Лацио37 21 8 8 58-30 71 64.0
3
Лига чемпионов
Интер М37 22 3 12 70-42 69 62.2
4
Лига чемпионов
Милан37 19 10 8 61-42 67 60.4
5
Лига Европы
Аталанта37 18 7 12 61-46 61 55.0
6
Лига Европы
Рома37 17 9 11 48-37 60 54.1
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус37 21 6 10 55-33 59 -10 53.2
8 Фиорентина38 15 11 12 53-43 56 49.1
9 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
10 Монца37 14 10 13 46-47 52 46.8
11 Болонья37 13 12 12 50-47 51 45.9
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло38 12 9 17 47-61 45 39.5
14 Эмполи37 10 13 14 37-47 43 38.7
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче37 8 12 17 31-43 36 32.4
17 Верона37 7 10 20 30-56 31 27.9
18
Зона вылета
Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
19
Зона вылета
Кремонезе37 4 12 21 34-69 24 21.6
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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