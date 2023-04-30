Наполи - Сампдория 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
04 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Сампдория, которое состоится 04 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Сампдория
Генуя
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|7
|пз
|Элиф Элмас
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|30
|вр
|Никола Равалья
|4
|зщ
|Корай Гюнтер
|2
|зщ
|Бруно Амионе
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|17
|пз
|Брам Нуйтинк
|26
|пз
|Эмирхан Илькхан
|8
|пз
|Томас Ринкон
|37
|пз
|Мехди Лери
|9
|нп
|Мануэль Де Лука
|27
|нп
|Фабио Квальярелла
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Деян Станкович
История личных встреч
|08.01.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 4
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 2
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|03.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 4
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|02.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|15.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|78.4
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|64.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|62.2
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|60.4
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|55.0
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|54.1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|-10
|53.2
|8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|49.1
|9
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|47.7
|10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|46.8
|11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|45.9
|12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|41.4
|13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|39.5
|14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|38.7
|15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|37.8
|16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|32.4
|17
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|27.9
| 18
Зона вылета
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|27.9
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|21.6
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|17.1