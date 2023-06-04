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Ислочь - Неман 04 Июня прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
04 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Ислочь
Неман

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Неман, которое состоится 04 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Неман
Гродно
История личных встреч
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Ислочь
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь1 : 1Неман
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь2 : 0Неман
01.05.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман1 : 2Ислочь
04.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Неман1 : 0Ислочь
21.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 0Неман
16.08.2019 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман1 : 1Ислочь
14.04.2019 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Ислочь1 : 0Неман
16.09.2018 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Неман6 : 0Ислочь
06.05.2018 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь1 : 2Неман
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Ислочь
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Ислочь1 : 1
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 1Ислочь
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Ислочь0 : 1
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 1Ислочь
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 0
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 0 : 2Неман
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Неман3 : 1
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0 5 : 4Неман
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 3Неман
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн10 8 1 1 22-5 25 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 Славия-Мозырь10 5 2 3 10-8 17 56.7
5 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
6 Ислочь9 4 2 3 13-8 14 51.9
7 Гомель10 3 5 2 15-16 14 46.7
8 Сморгонь10 3 0 7 9-22 9 30.0
9 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
10 Минск10 1 5 4 8-10 8 26.7
11 Динамо-Брест11 2 1 8 9-18 7 21.2
12 Нафтан11 1 2 8 4-18 5 15.2
13 Белшина10 1 2 7 6-20 -6 -11 -20.0
14 Шахтёр С9 7 1 1 21-8 -13 -35 -48.1
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ9 3 1 5 5-11 -13 -23 -48.1

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