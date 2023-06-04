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Слуцк - БАТЭ 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
04 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 11-й тур
Слуцк
БАТЭ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - БАТЭ, которое состоится 04 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 0БАТЭ
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ4 : 0Слуцк
16.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк3 : 4БАТЭ
14.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 3БАТЭ
16.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
05.10.2019 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 3БАТЭ
24.05.2019 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
02.09.2018 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк0 : 1БАТЭ
28.04.2018 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ3 : 1Слуцк
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 0Слуцк
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк1 : 1
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Слуцк
28.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Слуцк2 : 1
21.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 3 : 2Слуцк
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал БАТЭ0 : 2
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур БАТЭ1 : 1
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 1БАТЭ
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ1 : 2
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ0 : 0 5 : 4
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн10 8 1 1 22-5 25 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 Славия-Мозырь10 5 2 3 10-8 17 56.7
5 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
6 Ислочь9 4 2 3 13-8 14 51.9
7 Гомель10 3 5 2 15-16 14 46.7
8 Сморгонь10 3 0 7 9-22 9 30.0
9 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
10 Минск10 1 5 4 8-10 8 26.7
11 Динамо-Брест11 2 1 8 9-18 7 21.2
12 Нафтан11 1 2 8 4-18 5 15.2
13 Белшина10 1 2 7 6-20 -6 -11 -20.0
14 Шахтёр С9 7 1 1 21-8 -13 -35 -48.1
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ9 3 1 5 5-11 -13 -23 -48.1

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