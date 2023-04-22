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Жетысу - Каспий 04 Июня прямая трансляция

04 Июня 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур
Жетысу
Каспий

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Каспий, которое состоится 04 Июня 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Каспий
Актау
История личных встреч
12.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Жетысу0 : 1Каспий
04.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Каспий2 : 0Жетысу
30.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Жетысу3 : 0Каспий
08.03.2020 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Каспий0 : 2Жетысу
27.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Жетысу
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Жетысу0 : 3
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Жетысу
07.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Жетысу1 : 0
22.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Жетысу
27.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Каспий1 : 1
21.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Каспий
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 0 : 1Каспий
07.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Каспий1 : 1
22.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Каспий
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана14 10 2 2 18-11 32 76.2
2
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы11 8 2 1 24-9 26 78.8
3
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар12 7 1 4 13-8 22 61.1
4 Актобе11 6 3 2 22-11 21 63.6
5 Кайрат12 6 3 3 24-20 21 58.3
6 Тобол12 6 2 4 16-15 20 55.6
7 Атырау11 5 3 3 13-15 18 54.5
8 Кайсар11 5 1 5 15-14 16 48.5
9 Шахтёр Крг11 3 3 5 14-16 12 36.4
10 Окжетпес12 3 2 7 13-15 11 30.6
11 Каспий11 2 4 5 10-17 10 30.3
12
Зона вылета
Жетысу11 3 1 7 8-17 10 30.3
13
Зона вылета
Аксу13 2 1 10 11-24 7 17.9
14
Зона вылета
Мактаарал12 2 0 10 9-18 6 16.7

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