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Вегас Голден Найтс - Флорида Пантерз 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
04 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Кубок Стэнли. 1-й матч
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз

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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Флорида Пантерз, которое состоится 04 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаПол Морис
История личных встреч
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 1Вегас Голден Найтс
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Флорида Пантерз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Флорида Пантерз
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Вегас Голден Найтс
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Флорида Пантерз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 7Вегас Голден Найтс
01.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 5 БФлорида Пантерз
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1Вегас Голден Найтс
20.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 ОТВегас Голден Найтс
18.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Флорида Пантерз
30.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 6-й матч 0 : 6Вегас Голден Найтс
28.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4
26.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч 3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч 0 : 4Вегас Голден Найтс
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс3 : 2 ОТ
25.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз4 : 3
23.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз1 : 0
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч 1 : 2 ОТФлорида Пантерз
19.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч 2 : 3 ОТФлорида Пантерз
13.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч 2 : 3 ОТФлорида Пантерз
Текстовая трансляция
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Преимущество Бобровского неочевидно, но за «Флориду» смогут поболеть на две тысячи человек больше, чем за «Вегас».Что цифры говорят о главном противостоянии года в мировом клубном хоккее? До финала Кубка Стэнли меньше суток! Что цифры говорят о битве «Вегаса» и «Флориды» 0'«Флорида» и «Вегас» очень похожи друг на друга, но трофей заберёт только одна команда.Превью финальной серии Кубка Стэнли: Битва «горячих» вратарей и семиматчевый триллер? Чего ждать от финала плей-офф НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии Кубка Стэнли: «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
4 : 3 ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
5 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
1 : 2 ОТ
4
2
16
15
QFE1
 Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 1
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 6
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
2 : 4
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
2 : 6
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
7 : 5
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
3 : 4 ОТ
3
4
27
26
QFE3
 Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
1 : 2 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
4 : 0
4
3
17
17
QFE4
 Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
3 : 4 ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
4 : 5 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
1 : 2 ОТ
4
2
23
21
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW4
 Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
2 : 3 ОТ
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
7 : 3
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
5 : 1
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
2 : 3
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
4 : 0
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
1 : 4
4
2
21
14
QFW2
 Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
3 : 4 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
3 : 2 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
4 : 5 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
6 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
4 : 5
4
2
25
20
QFW1
 Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
5 : 2
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
4 : 5 ОТ
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
4 : 1
4
1
19
14
QFW3
 Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
4 : 6
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
3 : 2 ОТ
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
1 : 2
3
4
19
18
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 3
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
3 : 2 ОТ
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс
1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
2 : 3 ОТ
1
4
10
14
SFE2
 Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
8 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
1 : 6
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
3 : 2 ОТ
4
1
24
13
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 Даллас Старз
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
4 : 5 ОТ
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
7 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
3 : 6
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Даллас Старз
6 : 3
Даллас Старз
Сиэтл Кракен
2 : 1
4
3
26
26
SFW2
 Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
6 : 4
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
2 : 5
4
2
22
19
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
2 : 3 ОТ
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
1 : 2 ОТ
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
1 : 0
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
4 : 3
0
4
6
10
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
4 : 3 ОТ
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
3 : 2 ОТ
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
0 : 4
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 2 ОТ
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
2 : 4
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
0 : 6
4
2
21
12
Кубок Стэнли
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F
 Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз
04.06
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз
06.06
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
09.06
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
11.06
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз
14.06
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
17.06
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз
20.06
0
0
0
0

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