Вегас Голден Найтс - Флорида Пантерз 04 Июня прямая трансляция

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Преимущество Бобровского неочевидно, но за «Флориду» смогут поболеть на две тысячи человек больше, чем за «Вегас».Что цифры говорят о главном противостоянии года в мировом клубном хоккее? До финала Кубка Стэнли меньше суток! Что цифры говорят о битве «Вегаса» и «Флориды» 0'«Флорида» и «Вегас» очень похожи друг на друга, но трофей заберёт только одна команда.Превью финальной серии Кубка Стэнли: Битва «горячих» вратарей и семиматчевый триллер? Чего ждать от финала плей-офф НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии Кубка Стэнли: «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.