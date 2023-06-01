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Гамбург - Штутгарт 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
05 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Гамбург
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Штутгарт, которое состоится 05 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Штутгарт
Штутгарт
1 Португалия вр Даниэл Хойер
3 Германия зщ Мориц Хайер
34 Германия зщ Йонас Давид
4 Германия зщ Себастьян Шонлау
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
10 Германия пз Сонни Киттель
23 Германия пз Йонас Мефферт
14 Нидерланды пз Людовит Рейс
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
9 Германия нп Роберт Глатцель
27 Франция нп Жан-Люк Домпе
1 Германия вр Флориан Мюллер
5 Греция зщ Константинос Мавропанос
2 Германия зщ Вальдемар Антон
21 Япония зщ Хироки Ито
4 Германия зщ Йоша Вагноман
24 Хорватия зщ Борна Соса
16 Германия пз Атакан Каразор
3 Япония пз Ватару Эндо
8 Франция пз Энцо Мийо
22 Германия пз Крис Фюрих
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
01.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Штутгарт3 : 0Гамбург
28.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Штутгарт3 : 2Гамбург
29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Гамбург1 : 2 ДВШтутгарт
26.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Гамбург6 : 2Штутгарт
31.03.2018 Германия - Бундеслига 28-й тур Штутгарт1 : 1Гамбург
04.11.2017 Германия - Бундеслига 11-й тур Гамбург3 : 1Штутгарт
30.01.2016 Германия - Бундеслига 19-й тур Штутгарт2 : 1Гамбург
22.08.2015 Германия - Бундеслига 2-й тур Гамбург3 : 2Штутгарт
16.05.2015 Германия - Бундеслига 33-й тур Штутгарт2 : 1Гамбург
16.12.2014 Германия - Бундеслига 16-й тур Гамбург0 : 1Штутгарт
01.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Штутгарт3 : 0Гамбург
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 1Гамбург
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург2 : 1
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 5Гамбург
05.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Гамбург2 : 2
01.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Штутгарт3 : 0Гамбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Штутгарт1 : 1
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 4Штутгарт
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт1 : 1
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 1Штутгарт

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