Гамбург - Штутгарт 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
05 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Штутгарт, которое состоится 05 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|3
|зщ
|Мориц Хайер
|34
|зщ
|Йонас Давид
|4
|зщ
|Себастьян Шонлау
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|10
|пз
|Сонни Киттель
|23
|пз
|Йонас Мефферт
|14
|пз
|Людовит Рейс
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|9
|нп
|Роберт Глатцель
|27
|нп
|Жан-Люк Домпе
|1
|вр
|Флориан Мюллер
|5
|зщ
|Константинос Мавропанос
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|21
|зщ
|Хироки Ито
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Борна Соса
|16
|пз
|Атакан Каразор
|3
|пз
|Ватару Эндо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|22
|пз
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|28.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|26.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|30.01.2016
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|22.08.2015
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|16.05.2015
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|16.12.2014
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|05.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1