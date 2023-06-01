США U20 - Уругвай U20 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина), вместимость: 28000
05 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
1-й тайм, 13'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США U20 - Уругвай U20, которое состоится 05 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США U20
Уругвай U20
|1
|вр
|Гэбриел Слонина
|2
|зщ
|Майкл Холлидей
|17
|зщ
|Джастин Че
|4
|зщ
|Джошуа Уиндер
|3
|зщ
|Кейлеб Уайли
|10
|пз
|Диего Луна
|16
|пз
|Оуэн Волфф
|18
|пз
|Обед Варгас
|8
|пз
|Джек Макглинн
|5
|пз
|Брэндан Крэйг
|9
|нп
|Кейд Кауэлл
|12
|вр
|Рандалль Родригес
|16
|зщ
|Факундо Гонсалес
|2
|зщ
|Себастьян Боселли
|13
|зщ
|Алан Маттурро
|4
|зщ
|Матео Понте
|15
|пз
|Игнасио Соса
|10
|пз
|Франко Гонсалес
|8
|пз
|Родриго Чагас
|5
|пз
|Фабрисио Диас
|11
|нп
|Хуан де лос Сантос
|7
|нп
|Андерсон Дуарте
Запасные
|12
|вр
|Антонио Каррера
|21
|вр
|Алекс Борто
|13
|зщ
|Джонатан Гомес
|14
|зщ
|Маркус Феркранус
|15
|пз
|Нико Цакирис
|20
|пз
|Рокас Пукштас
|11
|пз
|Кевин Паредес
|7
|пз
|Куинн Салливан
|6
|пз
|Дэниел Эдельман
|19
|нп
|Даррен Япи
|21
|вр
|Хосе Арбио
|1
|вр
|Факундо Мачадо
|6
|зщ
|Матиас Де Ритис
|3
|зщ
|Матео Антони
|14
|пз
|Дамиан Гарсия
|18
|пз
|Сантьяго Хоменченко
|20
|нп
|Николас Сири
Главные тренеры
|Майкл Варас
|Марсело Броли
История личных встреч
|30.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 0
|26.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 2
|23.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|04.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|01.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 1
|28.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|0 : 1
|25.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|2 : 3
|23.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|4 : 0
|11.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|За 3-е место
|0 : 0 1 : 4
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| США U20
Новая Зеландия U20
|4 : 0
A02
| Узбекистан U20
Израиль U20
|0 : 1
A03
| Бразилия U20
Тунис U20
|4 : 1
A04
| Колумбия U20
Словакия U20
|5 : 1
A05
| Аргентина U20
Нигерия U20
|0 : 2
A06
| Англия U20
Италия U20
|1 : 2
A07
| Гамбия U20
Уругвай U20
|0 : 1
A08
| Эквадор U20
Южная Корея U20
|2 : 3
1/4 финала
|Метка
QF2
| Израиль U20
Бразилия U20
|3 : 2 ДВ
QF3
| Колумбия U20
Италия U20
|1 : 3
QF4
| Южная Корея U20
Нигерия U20
|1 : 0 ДВ
QF1
| США U20
Уругвай U20
|05.06
1/2 финала
|Метка
SF2
| WQF3
WQF4
|08.06
SF1
| WQF1
WQF2
|09.06
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|11.06
Финал
|Метка
F1
| WSF1
WSF2
|12.06