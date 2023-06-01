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США U20 - Уругвай U20 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина), вместимость: 28000
05 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
США U20
1-й тайм, 13'
0 : 0
Уругвай U20

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США U20 - Уругвай U20, которое состоится 05 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      США U20
      Уругвай U20
      1СШАврГэбриел Слонина
      2СШАзщМайкл Холлидей
      17СШАзщДжастин Че
      4СШАзщДжошуа Уиндер
      3СШАзщКейлеб Уайли
      10СШАпзДиего Луна
      16СШАпзОуэн Волфф
      18СШАпзОбед Варгас
      8СШАпзДжек Макглинн
      5СШАпзБрэндан Крэйг
      9СШАнпКейд Кауэлл
      12УругвайврРандалль Родригес
      16УругвайзщФакундо Гонсалес
      2УругвайзщСебастьян Боселли
      13УругвайзщАлан Маттурро
      4УругвайзщМатео Понте
      15УругвайпзИгнасио Соса
      10УругвайпзФранко Гонсалес
      8УругвайпзРодриго Чагас
      5УругвайпзФабрисио Диас
      11УругвайнпХуан де лос Сантос
      7УругвайнпАндерсон Дуарте
      Запасные
      12СШАврАнтонио Каррера
      21СШАврАлекс Борто
      13СШАзщДжонатан Гомес
      14СШАзщМаркус Феркранус
      15СШАпзНико Цакирис
      20СШАпзРокас Пукштас
      11СШАпзКевин Паредес
      7СШАпзКуинн Салливан
      6СШАпзДэниел Эдельман
      19СШАнпДаррен Япи
      21УругвайврХосе Арбио
      1УругвайврФакундо Мачадо
      6УругвайзщМатиас Де Ритис
      3УругвайзщМатео Антони
      14УругвайпзДамиан Гарсия
      18УругвайпзСантьяго Хоменченко
      20УругвайнпНиколас Сири
      Главные тренеры
      СШАМайкл Варас
      УругвайМарсело Броли
      История личных встреч
      30.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала США U204 : 0
      26.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 3-й тур 0 : 2США U20
      23.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 2-й тур США U203 : 0
      20.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа B. 1-й тур США U201 : 0
      04.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/4 финала 2 : 1 ДВСША U20
      01.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала 0 : 1Уругвай U20
      28.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 0 : 1Уругвай U20
      25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Уругвай U202 : 3
      23.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Уругвай U204 : 0
      11.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд За 3-е место Уругвай U200 : 0 1 : 4
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка
      A01
      		 США U20
      Новая Зеландия U20
      		4 : 0
      A02
      		 Узбекистан U20
      Израиль U20
      		0 : 1
      A03
      		 Бразилия U20
      Тунис U20
      		4 : 1
      A04
      		 Колумбия U20
      Словакия U20
      		5 : 1
      A05
      		 Аргентина U20
      Нигерия U20
      		0 : 2
      A06
      		 Англия U20
      Италия U20
      		1 : 2
      A07
      		 Гамбия U20
      Уругвай U20
      		0 : 1
      A08
      		 Эквадор U20
      Южная Корея U20
      		2 : 3
      1/4 финала
      Метка
      QF2
      		 Израиль U20
      Бразилия U20
      		3 : 2 ДВ
      QF3
      		 Колумбия U20
      Италия U20
      		1 : 3
      QF4
      		 Южная Корея U20
      Нигерия U20
      		1 : 0 ДВ
      QF1
      		 США U20
      Уругвай U20
      		05.06
      1/2 финала
      Метка
      SF2
      		 WQF3
      WQF4
      		08.06
      SF1
      		 WQF1
      WQF2
      		09.06
      За 3-е место
      Метка
      F3
      		 LSF1
      LSF2
      		11.06
      Финал
      Метка
      F1
      		 WSF1
      WSF2
      		12.06

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