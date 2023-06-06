Арминия - Веен 06 Июня прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
06 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Германия - Переходные матчи (2-3), Переходные матчи (2-3). 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Веен, которое состоится 06 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Переходные матчи (2-3), Переходные матчи (2-3). 2-й матч, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Веен
Висбаден
Главные тренеры
|Маркус Каучински
История личных встреч
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0
|01.03.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|21.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 5
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|05.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 0 2 : 4
|13.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
|28.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|5 : 3