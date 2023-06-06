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Арминия - Веен 06 Июня прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
06 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Германия - Переходные матчи (2-3), Переходные матчи (2-3). 2-й матч
Арминия
Веен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Веен, которое состоится 06 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Переходные матчи (2-3), Переходные матчи (2-3). 2-й матч, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Веен
Висбаден
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
02.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч Веен4 : 0Арминия
01.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Арминия1 : 0Веен
21.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Веен2 : 5Арминия
02.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч Веен4 : 0Арминия
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 0Арминия
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Арминия2 : 2
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 2Арминия
05.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Арминия1 : 1
02.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч Веен4 : 0Арминия
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Веен0 : 3
23.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Веен0 : 0 2 : 4
13.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Веен1 : 0
28.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Веен5 : 3

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