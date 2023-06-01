01:45 ()
Свернуть список

Вегас Голден Найтс - Флорида Пантерз 06 Июня прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
06 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Кубок Стэнли. 2-й матч
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Флорида Пантерз, которое состоится 06 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Пол Морис
История личных встреч
04.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Вегас Голден Найтс5 : 2Флорида Пантерз
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 1Вегас Голден Найтс
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Флорида Пантерз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Флорида Пантерз
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Вегас Голден Найтс
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Флорида Пантерз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 7Вегас Голден Найтс
01.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 5 БФлорида Пантерз
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1Вегас Голден Найтс
20.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 ОТВегас Голден Найтс
04.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Вегас Голден Найтс5 : 2Флорида Пантерз
30.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 6-й матч 0 : 6Вегас Голден Найтс
28.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4
26.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч 3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч 0 : 4Вегас Голден Найтс
04.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Вегас Голден Найтс5 : 2Флорида Пантерз
25.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз4 : 3
23.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз1 : 0
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч 1 : 2 ОТФлорида Пантерз
19.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч 2 : 3 ОТФлорида Пантерз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close