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Родина - Пари Нижний Новгород 07 Июня прямая трансляция

Стадион: Академия Спартак имени Ф.Черенкова (Москва, Россия), вместимость: 2700
07 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Родина
Пари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Пари Нижний Новгород, которое состоится 07 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Академия Спартак имени Ф.Черенкова (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
19.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород1 : 0Родина
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Родина0 : 0
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 1Родина
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Родина2 : 2
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 1 : 5Родина
07.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Родина2 : 1
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 0 : 0Пари Нижний Новгород
22.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Пари Нижний Новгород4 : 0
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0

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