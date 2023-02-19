Родина - Пари Нижний Новгород 07 Июня прямая трансляция
Стадион: Академия Спартак имени Ф.Черенкова (Москва, Россия), вместимость: 2700
07 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Пари Нижний Новгород, которое состоится 07 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Академия Спартак имени Ф.Черенкова (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|19.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 5
|07.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|2 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|22.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0