Фиорентина - Вест Хэм Юнайтед 07 Июня прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
07 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Финал
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 07 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Финал, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|11
|пз
|Нанитамо Иконе
|22
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Артур Кабрал
|13
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|24
|зщ
|Тило Керер
|27
|зщ
|Наиф Агер
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|41
|пз
|Деклан Райс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|20
|пз
|Джаррод Боуэн
|11
|пз
|Лукас Пакета
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|02.06.2023
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1