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Фиорентина - Вест Хэм Юнайтед 07 Июня прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
07 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Финал
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 07 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Финал, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
1 Италия вр Пьетро Терраччано
2 Бразилия зщ Додо
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
4 Сербия зщ Никола Миленкович
3 Италия зщ Кристиано Бираги
38 Италия пз Роландо Мандрагора
34 Марокко пз Софьян Амрабат
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
11 Франция пз Нанитамо Иконе
22 Аргентина нп Николас Гонсалес
9 Бразилия нп Артур Кабрал
13 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
24 Германия зщ Тило Керер
27 Марокко зщ Наиф Агер
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
41 Англия пз Деклан Райс
28 Чехия пз Томаш Соучек
20 Англия пз Джаррод Боуэн
11 Бразилия пз Лукас Пакета
22 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
02.06.2023 Италия - Серия А 38-й тур 1 : 3Фиорентина
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина2 : 1
24.05.2023 Кубок Италии Финал Фиорентина1 : 2
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 1Фиорентина
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 1 : 3 ДВФиорентина
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Вест Хэм Юнайтед2 : 1

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