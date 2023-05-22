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Италия U20 - Южная Корея U20 09 Июня прямая трансляция

Стадион: Унико Диего Армандо Марадона (Ла-Плата, Аргентина), вместимость: 53000
09 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/2 финала
Италия U20
Южная Корея U20

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия U20 - Южная Корея U20, которое состоится 09 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Унико Диего Армандо Марадона (Ла-Плата, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия U20
Южная Корея U20
Главные тренеры
Италия Кармине Нунциата
Южная Корея Ын-Чун Ким
История личных встреч
04.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/4 финала 1 : 3Италия U20
01.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала 1 : 2Италия U20
27.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 3-й тур 0 : 3Италия U20
24.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Италия U200 : 2
22.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Италия U203 : 2
04.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/4 финала Южная Корея U201 : 0 ДВ
02.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала 2 : 3Южная Корея U20
29.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 3-й тур Южная Корея U200 : 0
26.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Южная Корея U202 : 2
22.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа F. 1-й тур 1 : 2Южная Корея U20

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