Италия U20 - Южная Корея U20 09 Июня прямая трансляция
Стадион: Унико Диего Армандо Марадона (Ла-Плата, Аргентина), вместимость: 53000
09 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия U20 - Южная Корея U20, которое состоится 09 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Унико Диего Армандо Марадона (Ла-Плата, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия U20
Южная Корея U20
Главные тренеры
|Кармине Нунциата
|Ын-Чун Ким
История личных встреч
|04.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 3
|01.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 2
|27.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|24.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|22.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|3 : 2
|04.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 0 ДВ
|02.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 3
|29.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|26.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|22.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|1 : 2