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Майами Хит - Денвер Наггетс прямая трансляция 08.06.2023

Стадион: Касейя Центр (Майами, США), вместимость: 20296
08 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). НБА - плей-офф, Финал. 3-й матч
Майами Хит
Денвер Наггетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Денвер Наггетс, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал. 3-й матч, оно проводится на стадионе: Касейя Центр (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
США Эрик Споэльстра
США Майк Мэлоун
История личных встреч
05.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 111Майами Хит
02.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 1-й матч Денвер Наггетс104 : 93Майами Хит
14.02.2023 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит108 : 112Денвер Наггетс
31.12.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс124 : 119Майами Хит
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит111 : 120Денвер Наггетс
09.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс113 : 96Майами Хит
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс123 : 106Майами Хит
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит82 : 109Денвер Наггетс
01.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс105 : 125Майами Хит
06.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс109 : 89Майами Хит
05.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 111Майами Хит
02.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 1-й матч Денвер Наггетс104 : 93Майами Хит
30.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Восток. 7-й матч 84 : 103Майами Хит
28.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Восток. 6-й матч Майами Хит103 : 104
26.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Восток. 5-й матч 110 : 97Майами Хит
05.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 111Майами Хит
02.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 1-й матч Денвер Наггетс104 : 93Майами Хит
23.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч 111 : 113Денвер Наггетс
21.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч 108 : 119Денвер Наггетс
19.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 103

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