Индепендьенте дель Валье - Коринтианс 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа E. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Индепендьенте дель Валье - Коринтианс, которое состоится 08 Июня 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа E. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индепендьенте дель Валье
Сангольки, Эквадор
Коринтианс
Сан-Паулу, Бразилия
История личных встреч
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 3-й тур
|1 : 2
|26.09.2019
|Южноамериканский кубок - 2019
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|19.09.2019
|Южноамериканский кубок - 2019
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|25.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 3-й тур
|1 : 2
|19.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|05.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 1-й тур
|1 : 0
|01.03.2023
|Рекопа Южной Америки - 2023
|Финал. 2-й матч
|1 : 0 4 : 5
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|25.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 4-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1