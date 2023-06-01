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Индепендьенте дель Валье - Коринтианс 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа E. 5-й тур
Индепендьенте дель Валье
Коринтианс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Индепендьенте дель Валье - Коринтианс, которое состоится 08 Июня 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа E. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индепендьенте дель Валье
Сангольки, Эквадор
Коринтианс
Сан-Паулу, Бразилия
История личных встреч
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 3-й тур Коринтианс1 : 2Индепендьенте дель Валье
26.09.2019 Южноамериканский кубок - 2019 1/2 финала. 2-й матч Индепендьенте дель Валье2 : 2Коринтианс
19.09.2019 Южноамериканский кубок - 2019 1/2 финала. 1-й матч Коринтианс0 : 2Индепендьенте дель Валье
25.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 4-й тур 1 : 0Индепендьенте дель Валье
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 3-й тур Коринтианс1 : 2Индепендьенте дель Валье
19.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 2-й тур Индепендьенте дель Валье2 : 0
05.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 1-й тур 1 : 0Индепендьенте дель Валье
01.03.2023 Рекопа Южной Америки - 2023 Финал. 2-й матч 1 : 0 4 : 5Индепендьенте дель Валье
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур 2 : 0Коринтианс
28.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Коринтианс2 : 0
25.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 4-й тур 0 : 0Коринтианс
21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур 1 : 0Коринтианс
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур Коринтианс1 : 1

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