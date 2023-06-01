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Аргентинос Хуниорс - Ливерпуль 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа E. 5-й тур
Аргентинос Хуниорс
Ливерпуль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентинос Хуниорс - Ливерпуль, которое состоится 08 Июня 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа E. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентинос Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Ливерпуль
Монтевидео, Уругвай
Главные тренеры
Аргентина Габриэль Алехандро Милито
История личных встреч
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 3-й тур Ливерпуль2 : 2Аргентинос Хуниорс
03.06.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 19-й тур Аргентинос Хуниорс1 : 0
28.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 18-й тур 1 : 0Аргентинос Хуниорс
25.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 4-й тур Аргентинос Хуниорс0 : 0
20.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 17-й тур Аргентинос Хуниорс0 : 1
13.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 16-й тур 1 : 2Аргентинос Хуниорс
25.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 4-й тур Ливерпуль1 : 0
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 3-й тур Ливерпуль2 : 2Аргентинос Хуниорс
19.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 2-й тур 2 : 0Ливерпуль
07.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа E. 1-й тур Ливерпуль0 : 3
17.03.2022 Южноамериканский кубок - 2022 1-й раунд. 2-й матч 2 : 0Ливерпуль

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