Аргентинос Хуниорс - Ливерпуль 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа E. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентинос Хуниорс - Ливерпуль, которое состоится 08 Июня 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа E. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентинос Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Ливерпуль
Монтевидео, Уругвай
Главные тренеры
|Габриэль Алехандро Милито
История личных встреч
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 3-й тур
|2 : 2
|03.06.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 19-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 18-й тур
|1 : 0
|25.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 4-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 17-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 16-й тур
|1 : 2
|25.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 3-й тур
|2 : 2
|19.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|07.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа E. 1-й тур
|0 : 3
|17.03.2022
|Южноамериканский кубок - 2022
|1-й раунд. 2-й матч
|2 : 0