Палмейрас - Барселона 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа C. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Барселона, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа C. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Барселона
Гуаякиль, Эквадор
Главные тренеры
|Абел Феррейра
История личных встреч
|04.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|10.08.2017
|Кубок Либертадорес - 2017
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 5
|06.07.2017
|Кубок Либертадорес - 2017
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|05.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|29.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 4-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|04.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|20.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|06.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|26.05.2022
|Южноамериканский кубок - 2022
|Группа A. 6-й тур
|0 : 0