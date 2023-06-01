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Палмейрас - Барселона 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа C. 5-й тур
Палмейрас
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Барселона, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа C. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Барселона
Гуаякиль, Эквадор
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
04.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 3-й тур Барселона0 : 2Палмейрас
10.08.2017 Кубок Либертадорес - 2017 1/8 финала. 2-й матч Палмейрас1 : 0 4 : 5Барселона
06.07.2017 Кубок Либертадорес - 2017 1/8 финала. 1-й матч Барселона1 : 0Палмейрас
05.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур Палмейрас3 : 1
29.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур 1 : 1Палмейрас
25.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 4-й тур 0 : 3Палмейрас
21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур 0 : 0Палмейрас
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур Палмейрас1 : 1
24.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 4-й тур 1 : 0Барселона
04.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 3-й тур Барселона0 : 2Палмейрас
20.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 2-й тур Барселона2 : 1
06.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 1-й тур 2 : 1Барселона
26.05.2022 Южноамериканский кубок - 2022 Группа A. 6-й тур 0 : 0Барселона

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