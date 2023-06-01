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Аукас - Ньюбленсе 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа A. 5-й тур
Аукас
Ньюбленсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аукас - Ньюбленсе, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа A. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аукас
Кито, Эквадор
Ньюбленсе
Чильян, Чили
Главные тренеры
Чили Джейми Гарсия
История личных встреч
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа A. 3-й тур Ньюбленсе2 : 1Аукас
24.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа A. 4-й тур Аукас1 : 2
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа A. 3-й тур Ньюбленсе2 : 1Аукас
21.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа A. 2-й тур 3 : 2Аукас
06.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа A. 1-й тур Аукас2 : 1
28.11.2021 Эквадор - Лига Про 2-й раунд. 30-й тур 1 : 0Аукас
25.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа A. 4-й тур Ньюбленсе1 : 1
20.05.2023 Чили - Примера 15-й тур Ньюбленсе1 : 1
14.05.2023 Чили - Примера 14-й тур 2 : 0Ньюбленсе
10.05.2023 Чили - Примера 13-й тур Ньюбленсе1 : 0
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа A. 3-й тур Ньюбленсе2 : 1Аукас

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