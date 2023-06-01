Аукас - Ньюбленсе 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа A. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аукас - Ньюбленсе, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа A. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аукас
Кито, Эквадор
Ньюбленсе
Чильян, Чили
Главные тренеры
|Джейми Гарсия
История личных встреч
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа A. 4-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|21.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа A. 2-й тур
|3 : 2
|06.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Эквадор - Лига Про
|2-й раунд. 30-й тур
|1 : 0
|25.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа A. 4-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Чили - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Чили - Примера
|14-й тур
|2 : 0
|10.05.2023
|Чили - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1