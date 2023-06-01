Стронгест - Спортинг Кристал 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 05:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стронгест - Спортинг Кристал, которое состоится 08 Июня 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Стронгест
Ла-Пас, Боливия
Спортинг Кристал
Лима, Перу
Главные тренеры
|Тиаго Нунес
История личных встреч
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|05.05.2017
|Кубок Либертадорес - 2017
|Группа 2. 4-й тур
|5 : 1
|19.04.2017
|Кубок Либертадорес - 2017
|Группа 2. 3-й тур
|0 : 0
|26.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 4-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|19.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|05.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 1-й тур
|3 : 1
|07.07.2022
|Южноамериканский кубок - 2022
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|26.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|20.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 2-й тур
|4 : 2
|06.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 3
|17.03.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0