00:40 ()
Свернуть список

Стронгест - Спортинг Кристал 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 05:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа D. 5-й тур
Стронгест
Спортинг Кристал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стронгест - Спортинг Кристал, которое состоится 08 Июня 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Стронгест
Ла-Пас, Боливия
Спортинг Кристал
Лима, Перу
Главные тренеры
Бразилия Тиаго Нунес
История личных встреч
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 3-й тур Спортинг Кристал1 : 0Стронгест
05.05.2017 Кубок Либертадорес - 2017 Группа 2. 4-й тур Стронгест5 : 1Спортинг Кристал
19.04.2017 Кубок Либертадорес - 2017 Группа 2. 3-й тур Спортинг Кристал0 : 0Стронгест
26.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 4-й тур Стронгест1 : 0
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 3-й тур Спортинг Кристал1 : 0Стронгест
19.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 2-й тур 1 : 0Стронгест
05.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 1-й тур Стронгест3 : 1
07.07.2022 Южноамериканский кубок - 2022 1/8 финала. 2-й матч 3 : 0Стронгест
26.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 4-й тур Спортинг Кристал1 : 1
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 3-й тур Спортинг Кристал1 : 0Стронгест
20.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 2-й тур 4 : 2Спортинг Кристал
06.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 1-й тур Спортинг Кристал1 : 3
17.03.2023 Кубок Либертадорес - 2023 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Спортинг Кристал1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close