Ривер Плейт - Флуминенсе 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Флуминенсе, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
|Фернандо Диниз Силва
История личных встреч
|03.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 3-й тур
|5 : 1
|26.05.2021
|Кубок Либертадорес - 2021
|Группа D. 6-й тур
|1 : 3
|23.04.2021
|Кубок Либертадорес - 2021
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|30.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 18-й тур
|2 : 2
|26.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 17-й тур
|2 : 1
|15.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 16-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 15-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа D. 4-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0