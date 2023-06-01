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Ривер Плейт - Флуминенсе 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа D. 5-й тур
Ривер Плейт
Флуминенсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Флуминенсе, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
Бразилия Фернандо Диниз Силва
История личных встреч
03.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 3-й тур Флуминенсе5 : 1Ривер Плейт
26.05.2021 Кубок Либертадорес - 2021 Группа D. 6-й тур Ривер Плейт1 : 3Флуминенсе
23.04.2021 Кубок Либертадорес - 2021 Группа D. 1-й тур Флуминенсе1 : 1Ривер Плейт
30.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 18-й тур 2 : 2Ривер Плейт
26.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 4-й тур 1 : 1Ривер Плейт
22.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 17-й тур Ривер Плейт2 : 1
15.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 16-й тур 2 : 1Ривер Плейт
07.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 15-й тур Ривер Плейт1 : 0
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур Флуминенсе2 : 1
28.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур 2 : 0Флуминенсе
26.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа D. 4-й тур 1 : 0Флуминенсе
21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур 1 : 0Флуминенсе
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур Флуминенсе2 : 0

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