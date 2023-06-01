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Насьональ М - Интернасьонал 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа B. 5-й тур
Насьональ М
Интернасьонал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьональ М - Интернасьонал, которое состоится 08 Июня 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа B. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьональ М
Монтевидео, Уругвай
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
Главные тренеры
Бразилия Мано Менезес
История личных встреч
04.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа B. 3-й тур Интернасьонал2 : 2Насьональ М
01.08.2019 Кубок Либертадорес - 2019 1/8 финала. 2-й матч Интернасьонал2 : 0Насьональ М
25.07.2019 Кубок Либертадорес - 2019 1/8 финала. 1-й матч Насьональ М0 : 1Интернасьонал
24.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа B. 4-й тур 2 : 1Насьональ М
04.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа B. 3-й тур Интернасьонал2 : 2Насьональ М
20.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа B. 2-й тур Насьональ М2 : 1
05.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа B. 1-й тур 1 : 2Насьональ М
10.08.2022 Южноамериканский кубок - 2022 1/4 финала. 2-й матч 3 : 0Насьональ М
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур 1 : 1Интернасьонал
28.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Интернасьонал2 : 0
26.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа B. 4-й тур 1 : 2Интернасьонал
22.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур 3 : 1Интернасьонал
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур 2 : 0Интернасьонал

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