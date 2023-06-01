Насьональ М - Интернасьонал 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, Группа B. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьональ М - Интернасьонал, которое состоится 08 Июня 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, Группа B. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьональ М
Монтевидео, Уругвай
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
Главные тренеры
|Мано Менезес
История личных встреч
|04.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|01.08.2019
|Кубок Либертадорес - 2019
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.07.2019
|Кубок Либертадорес - 2019
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|24.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа B. 4-й тур
|2 : 1
|04.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|20.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|05.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|10.08.2022
|Южноамериканский кубок - 2022
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 0
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа B. 4-й тур
|1 : 2
|22.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0