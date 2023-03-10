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Блуминг - Аудакс Итальяно 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). Южноамериканский кубок - 2023, Группа E. 5-й тур
Блуминг
Аудакс Итальяно

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блуминг - Аудакс Итальяно, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок - 2023, Группа E. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блуминг
Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия
Аудакс Итальяно
Ла-Флорида, Чили
Главные тренеры
Бразилия Тьяго Польери Лейтао
Аргентина Мануэль Фернандес
Аргентина Лука Маркогиусеппе
Аргентина Лука Маркогиусеппе
История личных встреч
05.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа E. 3-й тур Аудакс Итальяно2 : 0Блуминг
25.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа E. 4-й тур Блуминг2 : 3
05.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа E. 3-й тур Аудакс Итальяно2 : 0Блуминг
19.04.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа E. 2-й тур 3 : 0Блуминг
05.04.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа E. 1-й тур Блуминг0 : 1
10.03.2023 Южноамериканский кубок - 2023 1-й квалификационный раунд Блуминг6 : 0
25.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа E. 4-й тур Аудакс Итальяно2 : 1
20.05.2023 Чили - Примера 15-й тур Аудакс Итальяно1 : 0
13.05.2023 Чили - Примера 14-й тур 1 : 2Аудакс Итальяно
10.05.2023 Чили - Примера 13-й тур 2 : 1Аудакс Итальяно
05.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа E. 3-й тур Аудакс Итальяно2 : 0Блуминг

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