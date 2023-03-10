Блуминг - Аудакс Итальяно 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). Южноамериканский кубок - 2023, Группа E. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блуминг - Аудакс Итальяно, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок - 2023, Группа E. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блуминг
Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия
Аудакс Итальяно
Ла-Флорида, Чили
Главные тренеры
|Тьяго Польери Лейтао
|Мануэль Фернандес
|Лука Маркогиусеппе
|Лука Маркогиусеппе
История личных встреч
|05.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|25.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа E. 4-й тур
|2 : 3
|05.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|19.04.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа E. 2-й тур
|3 : 0
|05.04.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа E. 1-й тур
|0 : 1
|10.03.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|1-й квалификационный раунд
|6 : 0
|25.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Чили - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Чили - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|10.05.2023
|Чили - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0