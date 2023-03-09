Эмелек - Гуарани А 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 05:00 (+03:00). Южноамериканский кубок - 2023, Группа B. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмелек - Гуарани А, которое состоится 08 Июня 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок - 2023, Группа B. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмелек
Гуаякиль, Эквадор
Гуарани А
Асунсьон, Парагвай
Главные тренеры
|Мигель Рондельи
|Родриго Эрнан Лопес
История личных встреч
|04.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа B. 4-й тур
|2 : 2
|04.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|21.04.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|06.04.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа B. 1-й тур
|2 : 0
|10.03.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|1-й квалификационный раунд
|2 : 1
|26.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|04.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|20.04.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|07.04.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа B. 1-й тур
|4 : 1
|09.03.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|1-й квалификационный раунд
|3 : 1