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Эмелек - Гуарани А 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 05:00 (+03:00). Южноамериканский кубок - 2023, Группа B. 5-й тур
Эмелек
Гуарани А

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмелек - Гуарани А, которое состоится 08 Июня 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок - 2023, Группа B. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмелек
Гуаякиль, Эквадор
Гуарани А
Асунсьон, Парагвай
Главные тренеры
Аргентина Мигель Рондельи
Уругвай Родриго Эрнан Лопес
История личных встреч
04.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа B. 3-й тур Гуарани А1 : 1Эмелек
26.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа B. 4-й тур 2 : 2Эмелек
04.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа B. 3-й тур Гуарани А1 : 1Эмелек
21.04.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа B. 2-й тур Эмелек1 : 0
06.04.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа B. 1-й тур 2 : 0Эмелек
10.03.2023 Южноамериканский кубок - 2023 1-й квалификационный раунд Эмелек2 : 1
26.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа B. 4-й тур 0 : 2Гуарани А
04.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа B. 3-й тур Гуарани А1 : 1Эмелек
20.04.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа B. 2-й тур Гуарани А2 : 1
07.04.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа B. 1-й тур 4 : 1Гуарани А
09.03.2023 Южноамериканский кубок - 2023 1-й квалификационный раунд Гуарани А3 : 1

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