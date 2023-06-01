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Эстудиантес - Ред Булл Брагантино 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). Южноамериканский кубок - 2023, Группа C. 5-й тур
Эстудиантес
Ред Булл Брагантино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстудиантес - Ред Булл Брагантино, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок - 2023, Группа C. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстудиантес
Ла-Плата, Аргентина
Ред Булл Брагантино
Браганса, Бразилия
Главные тренеры
Португалия Педру Кайшинья
История личных встреч
03.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа C. 3-й тур Ред Булл Брагантино0 : 0Эстудиантес
18.05.2022 Кубок Либертадорес - 2022 Группа C. 5-й тур Ред Булл Брагантино0 : 1Эстудиантес
27.04.2022 Кубок Либертадорес - 2022 Группа C. 3-й тур Эстудиантес2 : 0Ред Булл Брагантино
03.06.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 19-й тур Эстудиантес5 : 2
30.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 18-й тур 0 : 0Эстудиантес
26.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа C. 4-й тур 0 : 4Эстудиантес
20.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 17-й тур Эстудиантес1 : 0
14.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 16-й тур 1 : 1Эстудиантес
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур 2 : 1Ред Булл Брагантино
29.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Ред Булл Брагантино2 : 0
26.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа C. 4-й тур 0 : 4Ред Булл Брагантино
21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур Ред Булл Брагантино2 : 0
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур 1 : 1Ред Булл Брагантино

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