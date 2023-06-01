Эстудиантес - Ред Булл Брагантино 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). Южноамериканский кубок - 2023, Группа C. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстудиантес - Ред Булл Брагантино, которое состоится 08 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок - 2023, Группа C. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстудиантес
Ла-Плата, Аргентина
Ред Булл Брагантино
Браганса, Бразилия
Главные тренеры
|Педру Кайшинья
История личных встреч
|03.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|18.05.2022
|Кубок Либертадорес - 2022
|Группа C. 5-й тур
|0 : 1
|27.04.2022
|Кубок Либертадорес - 2022
|Группа C. 3-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 19-й тур
|5 : 2
|30.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 18-й тур
|0 : 0
|26.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа C. 4-й тур
|0 : 4
|20.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 17-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 16-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|29.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа C. 4-й тур
|0 : 4
|21.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1