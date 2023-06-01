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Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 08 Июня прямая трансляция

Стадион: Би-Эм-О Стэдиум (Лос-Анджелес, США), вместимость: 22902
08 Июня 2023 года в 05:30 (+03:00). США - Major League Soccer, Высшая лига футбола
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед, которое состоится 08 Июня 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Стэдиум (Лос-Анджелес, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
Атланта
История личных встреч
15.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед1 : 0Лос-Анджелес
27.07.2019 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Лос-Анджелес4 : 3Атланта Юнайтед
08.04.2018 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед5 : 0Лос-Анджелес
21.05.2023 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Лос-Анджелес2 : 1
18.05.2023 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Лос-Анджелес1 : 1
14.05.2023 США - Major League Soccer Высшая лига футбола 0 : 3Лос-Анджелес
07.05.2023 США - Major League Soccer Высшая лига футбола 2 : 1Лос-Анджелес
23.04.2023 США - Major League Soccer Высшая лига футбола 1 : 1Лос-Анджелес
01.06.2023 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед3 : 3
28.05.2023 США - Major League Soccer Высшая лига футбола 1 : 1Атланта Юнайтед
21.05.2023 США - Major League Soccer Высшая лига футбола 3 : 3Атланта Юнайтед
18.05.2023 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед4 : 0
14.05.2023 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Атланта Юнайтед1 : 3

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