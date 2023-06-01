Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 08 Июня прямая трансляция
Стадион: Би-Эм-О Стэдиум (Лос-Анджелес, США), вместимость: 22902
08 Июня 2023 года в 05:30 (+03:00). США - Major League Soccer, Высшая лига футбола
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед, которое состоится 08 Июня 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Стэдиум (Лос-Анджелес, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
Атланта
История личных встреч
|15.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|27.07.2019
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|4 : 3
|08.04.2018
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|5 : 0
|21.05.2023
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|18.05.2023
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|14.05.2023
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 3
|07.05.2023
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|23.04.2023
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|01.06.2023
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 3
|28.05.2023
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|21.05.2023
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 3
|18.05.2023
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|4 : 0
|14.05.2023
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 3