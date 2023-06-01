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Шахтёр С - Ислочь 09 Июня прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
09 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Шахтёр С
Ислочь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Ислочь, которое состоится 09 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Шахтёр С1 : 0Ислочь
10.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Ислочь1 : 1Шахтёр С
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 1Шахтёр С
05.05.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Ислочь2 : 0Шахтёр С
21.04.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Шахтёр С1 : 0Ислочь
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С4 : 0Ислочь
21.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь4 : 2Шахтёр С
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Шахтёр С4 : 0Ислочь
15.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Ислочь0 : 1Шахтёр С
06.05.2019 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 0Ислочь
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 1Шахтёр С
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С7 : 3
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 3Шахтёр С
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С2 : 0
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Шахтёр С
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Ислочь0 : 3
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Ислочь
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Ислочь1 : 1
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 1Ислочь
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Ислочь0 : 1

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