Шахтёр С - Ислочь 09 Июня прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
09 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Ислочь, которое состоится 09 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|21.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|05.05.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|21.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|4 : 0
|21.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|4 : 2
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|4 : 0
|15.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|06.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|7 : 3
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1