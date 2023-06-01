Динамо Мн - Динамо-Брест 09 Июня прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
09 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Динамо-Брест, которое состоится 09 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|10.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|12.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 4
|10.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 3
|14.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|28.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|13.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 4
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 3