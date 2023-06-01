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Динамо Мн - Динамо-Брест 09 Июня прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
09 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Динамо Мн
Динамо-Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Динамо-Брест, которое состоится 09 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн0 : 0Динамо-Брест
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест1 : 3Динамо Мн
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо Мн2 : 0Динамо-Брест
10.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест1 : 1Динамо Мн
12.09.2020 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 4Динамо-Брест
10.05.2020 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест2 : 1Динамо Мн
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо Мн1 : 3Динамо-Брест
14.07.2019 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Динамо-Брест1 : 2Динамо Мн
28.10.2018 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Динамо Мн1 : 1Динамо-Брест
13.06.2018 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 1Динамо Мн
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Динамо Мн
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 0
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 4Динамо Мн
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 0
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Динамо Мн
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 0
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 0Динамо-Брест
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 3
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 2 : 0Динамо-Брест
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест1 : 3

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