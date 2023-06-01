Флорида Пантерз - Вегас Голден Найтс 09 Июня прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
09 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Кубок Стэнли. 3-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 09 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Пол Морис
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|06.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 2-й матч
|7 : 2
|04.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 1-й матч
|5 : 2
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|01.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|03.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 2-й матч
|7 : 2
|04.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 1-й матч
|5 : 2
|25.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 4-й матч
|4 : 3
|23.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 3-й матч
|1 : 0
|21.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 2-й матч
|1 : 2 ОТ
|06.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 2-й матч
|7 : 2
|04.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 1-й матч
|5 : 2
|30.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 6-й матч
|0 : 6
|28.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 5-й матч
|2 : 4
|26.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|3 : 2 ОТ