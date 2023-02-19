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Пари Нижний Новгород - Родина 10 Июня прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
10 Июня 2023 года в 14:30 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Пари Нижний Новгород
Родина

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Родина, которое состоится 10 Июня 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Родина0 : 3Пари Нижний Новгород
19.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород1 : 0Родина
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Родина0 : 3Пари Нижний Новгород
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 0 : 0Пари Нижний Новгород
22.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Пари Нижний Новгород4 : 0
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Родина0 : 3Пари Нижний Новгород
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Родина0 : 0
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 1Родина
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Родина2 : 2
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 1 : 5Родина

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