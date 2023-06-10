Факел - Енисей 10 Июня прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
10 Июня 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Енисей, которое состоится 10 Июня 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Алексей Евгеньевич Ивахов
История личных встреч
|07.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 1
|26.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|2 : 1
|15.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 1
|06.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 3
|09.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|0 : 0 3 : 4
|07.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 0
|27.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 3
|29.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 3
|07.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|07.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|2 : 2