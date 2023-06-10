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Факел - Енисей 10 Июня прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
10 Июня 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Факел
Енисей

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Енисей, которое состоится 10 Июня 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Алексей Евгеньевич Ивахов
История личных встреч
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Енисей0 : 1Факел
26.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Енисей2 : 1Факел
15.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Факел3 : 1Енисей
06.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Енисей1 : 3Факел
09.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Факел1 : 0Енисей
23.02.2020 Кубок ФНЛ Плей-офф Енисей0 : 0 3 : 4Факел
07.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Факел1 : 1Енисей
17.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Енисей1 : 0Факел
27.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Факел1 : 3Енисей
29.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Факел0 : 3Енисей
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Енисей0 : 1Факел
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Факел
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Факел2 : 1
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Факел
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Факел1 : 0
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Енисей0 : 1Факел
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей0 : 0
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2Енисей
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Енисей2 : 2
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 2 : 2Енисей

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