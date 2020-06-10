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Минск - Сморгонь 10 Июня прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
10 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Минск
Сморгонь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Сморгонь, которое состоится 10 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Сморгонь1 : 0Минск
02.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск2 : 2Сморгонь
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Минск
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 1
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 0Минск
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 2
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Минск
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Сморгонь1 : 0
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 2 : 0Сморгонь
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Сморгонь1 : 3
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Сморгонь
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь1 : 0

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