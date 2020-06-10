Минск - Сморгонь 10 Июня прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
10 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Сморгонь, которое состоится 10 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|02.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 2
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 2
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0