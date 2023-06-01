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Неман - Славия-Мозырь 10 Июня прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
10 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Неман
Славия-Мозырь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Славия-Мозырь, которое состоится 10 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
09.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман2 : 0Славия-Мозырь
22.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
17.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Неман2 : 2Славия-Мозырь
25.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Неман1 : 2Славия-Мозырь
04.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 2Неман
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 3Неман
19.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Славия-Мозырь0 : 1Неман
02.06.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 1Славия-Мозырь
29.07.2017 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 2Неман
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 0 : 3Неман
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 0
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 0 : 2Неман
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Неман3 : 1
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0 5 : 4Неман
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь1 : 0
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 0
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Славия-Мозырь
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 1Славия-Мозырь

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