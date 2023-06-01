Неман - Славия-Мозырь 10 Июня прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
10 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Славия-Мозырь, которое состоится 10 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|09.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|22.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|17.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|25.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|04.10.2020
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|06.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 3
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|02.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|29.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0 5 : 4
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1