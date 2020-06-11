Краснодар - ЦСКА 11 Июня прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
11 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Суперфинал
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 11 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Суперфинал, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 0
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 0
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 1
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|3 : 2
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|17.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1