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Краснодар - ЦСКА 11 Июня прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
11 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Суперфинал
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
ЦСКА

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 11 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Суперфинал, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Краснодар0 : 0ЦСКА
28.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Краснодар1 : 0ЦСКА
23.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА3 : 0Краснодар
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур ЦСКА4 : 1Краснодар
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур ЦСКА0 : 0Краснодар
08.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур ЦСКА3 : 1Краснодар
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Краснодар1 : 1ЦСКА
07.12.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Краснодар1 : 1ЦСКА
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур ЦСКА3 : 2Краснодар
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 2 : 2Краснодар
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Краснодар0 : 0ЦСКА
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Краснодар3 : 0
17.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар2 : 1
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 2Краснодар
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА4 : 1
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Краснодар0 : 0ЦСКА
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 2 : 1ЦСКА
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА3 : 0
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА2 : 1

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