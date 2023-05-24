Израиль U20 - Южная Корея U20 11 Июня прямая трансляция
Стадион: Унико Диего Армандо Марадона (Ла-Плата, Аргентина), вместимость: 53000
11 Июня 2023 года в 20:30 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, За 3-е место
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль U20 - Южная Корея U20, которое состоится 11 Июня 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Унико Диего Армандо Марадона (Ла-Плата, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль U20
Южная Корея U20
Главные тренеры
|Офир Хаим
|Ын-Чун Ким
История личных встреч
|08.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 0
|03.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|31.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 1
|28.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|09.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 1
|04.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 0 ДВ
|02.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 3
|29.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|26.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2