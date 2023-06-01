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Уругвай U20 - Италия U20 12 Июня прямая трансляция

Стадион: Унико Диего Армандо Марадона (Ла-Плата, Аргентина), вместимость: 53000
12 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Финал
Уругвай U20
Италия U20

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай U20 - Италия U20, которое состоится 12 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Финал, оно проводится на стадионе: Унико Диего Армандо Марадона (Ла-Плата, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай U20
Италия U20
Главные тренеры
Уругвай Марсело Броли
Италия Кармине Нунциата
История личных встреч
11.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд За 3-е место Уругвай U200 : 0 1 : 4Италия U20
21.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Италия U200 : 1Уругвай U20
08.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/2 финала Уругвай U201 : 0
05.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/4 финала 0 : 2Уругвай U20
01.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала 0 : 1Уругвай U20
28.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 0 : 1Уругвай U20
25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Уругвай U202 : 3
09.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/2 финала Италия U202 : 1
04.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/4 финала 1 : 3Италия U20
01.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/8 финала 1 : 2Италия U20
27.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 3-й тур 0 : 3Италия U20
24.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Италия U200 : 2

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