Уругвай U20 - Италия U20 12 Июня прямая трансляция
Стадион: Унико Диего Армандо Марадона (Ла-Плата, Аргентина), вместимость: 53000
12 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай U20 - Италия U20, которое состоится 12 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Финал, оно проводится на стадионе: Унико Диего Армандо Марадона (Ла-Плата, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай U20
Италия U20
Главные тренеры
|Марсело Броли
|Кармине Нунциата
История личных встреч
|11.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|За 3-е место
|0 : 0 1 : 4
|21.05.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|08.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 0
|05.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 2
|01.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 1
|28.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|0 : 1
|25.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|2 : 3
|09.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 1
|04.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 3
|01.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 2
|27.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|24.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2