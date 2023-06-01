Энергетик-БГУ - Белшина 11 Июня прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
11 Июня 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Белшина, которое состоится 11 Июня 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|19.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|17.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 5
|14.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|7 : 3
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 3