01:46 ()
Свернуть список

Энергетик-БГУ - Белшина 11 Июня прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
11 Июня 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Энергетик-БГУ
Белшина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Белшина, которое состоится 11 Июня 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Энергетик-БГУ3 : 1Белшина
17.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Белшина0 : 1Энергетик-БГУ
08.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Белшина1 : 5Энергетик-БГУ
14.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Энергетик-БГУ0 : 1Белшина
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Энергетик-БГУ
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 2 : 0Энергетик-БГУ
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Энергетик-БГУ
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 2 : 0Белшина
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 7 : 3Белшина
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Белшина0 : 2
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Белшина
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Белшина0 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close