Гомель - Торпедо-БелАЗ 11 Июня прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
11 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 11 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|18.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 3
|22.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|12.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|16.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|27.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 2
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2