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Гомель - Торпедо-БелАЗ 11 Июня прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
11 Июня 2023 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 12-й тур
Гомель
Торпедо-БелАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 11 Июня 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Гомель
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель1 : 0Торпедо-БелАЗ
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Гомель
25.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 1Торпедо-БелАЗ
28.09.2019 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Гомель
18.05.2019 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель2 : 3Торпедо-БелАЗ
22.09.2018 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Гомель
12.05.2018 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Гомель0 : 0Торпедо-БелАЗ
16.10.2017 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель0 : 1Торпедо-БелАЗ
27.05.2017 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Гомель
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель2 : 0
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель2 : 0
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 3 : 3Гомель
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель0 : 4
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 2 : 2Гомель
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал 0 : 2Торпедо-БелАЗ
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ5 : 0
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ

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