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Алавес - Леванте 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Сегунда, Final. 1-й тур
Алавес
Леванте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Леванте, которое состоится 11 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Final. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
29.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Леванте2 : 0Алавес
12.12.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 20-й тур Алавес0 : 2Леванте
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Леванте3 : 1Алавес
06.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Алавес2 : 1Леванте
08.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Алавес2 : 2Леванте
08.11.2020 Испания - Примера 9-й тур Леванте1 : 1Алавес
18.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Леванте0 : 1Алавес
18.08.2019 Испания - Примера 1-й тур Алавес1 : 0Леванте
11.02.2019 Испания - Примера 23-й тур Алавес2 : 0Леванте
30.09.2018 Испания - Примера 7-й тур Леванте2 : 1Алавес
08.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Алавес2 : 0
03.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Алавес
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 0 : 0Алавес
20.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Алавес2 : 1
14.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур 1 : 1Алавес
07.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Леванте3 : 0
03.06.2023 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч 1 : 3Леванте
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Леванте2 : 1
20.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 2 : 3Леванте
15.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Леванте0 : 0

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