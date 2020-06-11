Алавес - Леванте 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Сегунда, Final. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Леванте, которое состоится 11 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Final. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
|29.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|2 : 0
|12.12.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|18.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 1
|18.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|11.02.2019
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|30.09.2018
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 1
|08.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|03.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|07.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|03.06.2023
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 3
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 3
|15.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|0 : 0