Бари - Кальяри 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2023 года в 21:30 (+03:00). Италия - Серия B, Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бари - Кальяри, которое состоится 11 Июня 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия B, Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бари
Бари
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Микеле Миньяни
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|08.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|18.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 25-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 6-й тур
|0 : 1
|06.05.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 40-й тур
|0 : 3
|19.12.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|2 : 1
|30.01.2011
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|19.09.2010
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|14.02.2010
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 1
|23.09.2009
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|08.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|02.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|29.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|4 : 3
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 0
|08.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|30.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|2 : 1
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|0 : 1