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Бари - Кальяри 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2023 года в 21:30 (+03:00). Италия - Серия B, Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
Бари
Кальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бари - Кальяри, которое состоится 11 Июня 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия B, Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бари
Бари
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Микеле Миньяни
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
08.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч Кальяри1 : 1Бари
18.02.2023 Италия - Серия B Серия В. 25-й тур Бари1 : 1Кальяри
17.09.2022 Италия - Серия B Серия В. 6-й тур Кальяри0 : 1Бари
06.05.2016 Италия - Серия B Серия B. 40-й тур Бари0 : 3Кальяри
19.12.2015 Италия - Серия B Серия B. 19-й тур Кальяри2 : 1Бари
30.01.2011 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри2 : 1Бари
19.09.2010 Италия - Серия А 3-й тур Бари0 : 0Кальяри
14.02.2010 Италия - Серия А 24-й тур Кальяри3 : 1Бари
23.09.2009 Италия - Серия А 5-й тур Бари0 : 1Кальяри
08.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч Кальяри1 : 1Бари
02.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Бари1 : 0
29.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Бари
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 4 : 3Бари
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Бари1 : 0
08.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч Кальяри1 : 1Бари
03.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Кальяри
30.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч Кальяри3 : 2
27.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/4 финала Кальяри2 : 1
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 0 : 1Кальяри

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