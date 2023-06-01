Фенербахче - Истанбул 11 Июня прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
11 Июня 2023 года в 20:45 (+03:00). Турция - Кубок Турции. Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Истанбул, которое состоится 11 Июня 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Кубок Турции. Финал, оно проводится на стадионе: Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|20
|зщ
|Джошуа Бренет
|4
|зщ
|Хулио Плегесуэло
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Рамиз Зерруки
|23
|пз
|Михал Садилек
|18
|пз
|Михел Влап
|7
|нп
|Вацлав Черны
|10
|нп
|Виргил Мисидьян
|27
|нп
|Манфред Угальде
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Барт Вриндс
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Арон Мэйерс
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|10
|пз
|Арно Версейрен
|8
|пз
|Юнес Намли
|7
|нп
|Вито ван Кроой
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|11
|нп
|Коки Саито
Главные тренеры
|Рон Янс
|Морис Стейн
История личных встреч
|08.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 3
|11.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|22.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|28.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 2
|01.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|05.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 1
|08.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 3
|08.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 5
|08.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1 5 : 4
|01.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 5
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1