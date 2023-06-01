Германия - Украина 12 Июня прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
12 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Украина, которое состоится 12 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Украина
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
|14.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 5-й тур
|3 : 1
|10.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 3-й тур
|1 : 2
|12.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа C
|2 : 0
|11.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|3 : 3
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|01.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|2 : 4
|27.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|1 : 1
|23.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|1 : 2
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 6-й тур
|0 : 0
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 5-й тур
|0 : 5
|21.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 1-й тур
|3 : 0
|14.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 4-й тур
|1 : 1