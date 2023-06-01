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Германия - Украина 12 Июня прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
12 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Германия
Украина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Украина, которое состоится 12 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Украина
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Украина Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
14.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 5-й тур Германия3 : 1Украина
10.10.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 3-й тур Украина1 : 2Германия
12.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа C Германия2 : 0Украина
11.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Украина3 : 3Германия
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 3
25.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 0
01.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 2 : 4Германия
27.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 2-й тур 1 : 1Германия
23.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Германия1 : 2
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур 2 : 0Украина
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 6-й тур Украина0 : 0
24.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 5-й тур 0 : 5Украина
21.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 1-й тур 3 : 0Украина
14.06.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 4-й тур Украина1 : 1

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