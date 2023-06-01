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Денвер Наггетс - Майами Хит прямая трансляция 13.06.2023

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19520
13 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). НБА - плей-офф, Финал. 5-й матч
Денвер Наггетс
Майами Хит

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Майами Хит, которое состоится 13 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал. 5-й матч, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
США Майк Мэлоун
США Эрик Споэльстра
История личных встреч
10.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 4-й матч Майами Хит95 : 108Денвер Наггетс
08.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 3-й матч Майами Хит94 : 109Денвер Наггетс
05.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 111Майами Хит
02.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 1-й матч Денвер Наггетс104 : 93Майами Хит
14.02.2023 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит108 : 112Денвер Наггетс
31.12.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс124 : 119Майами Хит
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит111 : 120Денвер Наггетс
09.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс113 : 96Майами Хит
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс123 : 106Майами Хит
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит82 : 109Денвер Наггетс
10.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 4-й матч Майами Хит95 : 108Денвер Наггетс
08.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 3-й матч Майами Хит94 : 109Денвер Наггетс
05.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 111Майами Хит
02.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 1-й матч Денвер Наггетс104 : 93Майами Хит
23.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч 111 : 113Денвер Наггетс
10.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 4-й матч Майами Хит95 : 108Денвер Наггетс
08.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 3-й матч Майами Хит94 : 109Денвер Наггетс
05.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 2-й матч Денвер Наггетс108 : 111Майами Хит
02.06.2023 НБА - плей-офф Финал. 1-й матч Денвер Наггетс104 : 93Майами Хит
30.05.2023 НБА - плей-офф Финал - Восток. 7-й матч 84 : 103Майами Хит

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