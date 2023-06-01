Денвер Наггетс - Майами Хит прямая трансляция 13.06.2023
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19520
13 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). НБА - плей-офф, Финал. 5-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Майами Хит, которое состоится 13 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал. 5-й матч, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|10.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 4-й матч
|95 : 108
|08.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 3-й матч
|94 : 109
|05.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 2-й матч
|108 : 111
|02.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 1-й матч
|104 : 93
|14.02.2023
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 112
|31.12.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 119
|30.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 120
|09.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 96
|15.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 106
|28.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|82 : 109
|10.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 4-й матч
|95 : 108
|08.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 3-й матч
|94 : 109
|05.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 2-й матч
|108 : 111
|02.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 1-й матч
|104 : 93
|23.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|111 : 113
|10.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 4-й матч
|95 : 108
|08.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 3-й матч
|94 : 109
|05.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 2-й матч
|108 : 111
|02.06.2023
|НБА - плей-офф
|Финал. 1-й матч
|104 : 93
|30.05.2023
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток. 7-й матч
|84 : 103