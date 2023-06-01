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Нидерланды - Хорватия 14 Июня прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
14 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. 1/2 финала
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Нидерланды
Хорватия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Хорватия, которое состоится 14 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Хорватия
1 Нидерланды вр Юстин Бейло
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
3 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
5 Нидерланды зщ Натан Аке
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
11 Нидерланды пз Чави Симонс
7 Нидерланды пз Стивен Бергвейн
9 Нидерланды нп Коди Гакпо
18 Нидерланды нп Дониэлл Мален
1 Хорватия вр Доминик Ливакович
22 Хорватия зщ Йосип Юранович
6 Хорватия зщ Йосип Шутало
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
19 Хорватия зщ Борна Соса
10 Хорватия пз Лука Модрич
11 Хорватия пз Марсело Брозович
8 Хорватия пз Матео Ковачич
15 Хорватия пз Марио Пашалич
9 Хорватия нп Андрей Крамарич
13 Хорватия нп Иван Перишич
Главные тренеры
Нидерланды Луи ван Гал
Нидерланды Рональд Куман
Хорватия Златко Далич
История личных встреч
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 2-й тур Нидерланды3 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 1-й тур 4 : 0Нидерланды
09.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала Нидерланды2 : 2 3 : 4
03.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Нидерланды3 : 1
29.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Нидерланды2 : 0
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур 0 : 2Хорватия
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 1-й тур Хорватия1 : 1
17.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд За 3-е место Хорватия2 : 1
13.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/2 финала 3 : 0Хорватия
09.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала Хорватия1 : 1 4 : 2

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