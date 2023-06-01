Нидерланды - Хорватия 14 Июня прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
14 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. 1/2 финала
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Хорватия, которое состоится 14 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Хорватия
|1
|вр
|Юстин Бейло
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|3
|зщ
|Маттейс де Лигт
|5
|зщ
|Натан Аке
|15
|пз
|Мартен де Рон
|21
|пз
|Френки де Йонг
|11
|пз
|Чави Симонс
|7
|пз
|Стивен Бергвейн
|9
|нп
|Коди Гакпо
|18
|нп
|Дониэлл Мален
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|22
|зщ
|Йосип Юранович
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|19
|зщ
|Борна Соса
|10
|пз
|Лука Модрич
|11
|пз
|Марсело Брозович
|8
|пз
|Матео Ковачич
|15
|пз
|Марио Пашалич
|9
|нп
|Андрей Крамарич
|13
|нп
|Иван Перишич
Главные тренеры
|Луи ван Гал
|Рональд Куман
|Златко Далич
История личных встреч
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|09.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|03.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 1
|29.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|17.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|За 3-е место
|2 : 1
|13.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/2 финала
|3 : 0
|09.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2