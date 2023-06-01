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Вегас Голден Найтс - Флорида Пантерз 14 Июня прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
14 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Кубок Стэнли. 5-й матч
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Флорида Пантерз, которое состоится 14 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Пол Морис
История личных встреч
11.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 4-й матч Флорида Пантерз2 : 3Вегас Голден Найтс
09.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 3-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
06.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 2-й матч Вегас Голден Найтс7 : 2Флорида Пантерз
04.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Вегас Голден Найтс5 : 2Флорида Пантерз
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 1Вегас Голден Найтс
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Флорида Пантерз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Флорида Пантерз
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Вегас Голден Найтс
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Флорида Пантерз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 7Вегас Голден Найтс
11.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 4-й матч Флорида Пантерз2 : 3Вегас Голден Найтс
09.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 3-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
06.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 2-й матч Вегас Голден Найтс7 : 2Флорида Пантерз
04.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Вегас Голден Найтс5 : 2Флорида Пантерз
30.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 6-й матч 0 : 6Вегас Голден Найтс
11.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 4-й матч Флорида Пантерз2 : 3Вегас Голден Найтс
09.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 3-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
06.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 2-й матч Вегас Голден Найтс7 : 2Флорида Пантерз
04.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Вегас Голден Найтс5 : 2Флорида Пантерз
25.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз4 : 3

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