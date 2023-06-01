Вегас Голден Найтс - Флорида Пантерз 14 Июня прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
14 Июня 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Кубок Стэнли. 5-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Флорида Пантерз, которое состоится 14 Июня 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Пол Морис
История личных встреч
|11.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 4-й матч
|2 : 3
|09.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|06.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 2-й матч
|7 : 2
|04.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 1-й матч
|5 : 2
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|11.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 4-й матч
|2 : 3
|09.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|06.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 2-й матч
|7 : 2
|04.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 1-й матч
|5 : 2
|30.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 6-й матч
|0 : 6
|11.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 4-й матч
|2 : 3
|09.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|06.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 2-й матч
|7 : 2
|04.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 1-й матч
|5 : 2
|25.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 4-й матч
|4 : 3