Испания - Италия 15 Июня прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
15 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. 1/2 финала
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Италия, которое состоится 15 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Италия
|23
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|18
|зщ
|Жорди Альба
|9
|пз
|Гави
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|5
|пз
|Мартин Субименди
|10
|нп
|Марко Асенсио
|21
|нп
|Дани Ольмо
|7
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|19
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|18
|пз
|Николо Барелла
|8
|пз
|Жоржиньо
|6
|пз
|Марко Верратти
|10
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|14
|нп
|Федерико Кьеза
|9
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Луис де ла Фуэнте
|Роберто Манчини
История личных встреч
|06.10.2021
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|1 : 2
|06.07.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 2
|02.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 7-й тур
|3 : 0
|06.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 2-й тур
|1 : 1
|27.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|24.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|06.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|1 : 0
|27.06.2013
|Кубок конфедераций
|1/2 финала
|0 : 0 7 : 6
|01.07.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Финал
|4 : 0
|10.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|06.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 0
|01.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|27.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|1 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 6-й тур
|0 : 2
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Луисом де ла Фуэнте недовольны некоторые игроки сборной и федерация.Главный тренер сборной Испании может быть отправлен в отставку: «Неадекватные методы и тренировки». Тренера Испании уволят через полгода после назначения? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций: Испания — Италия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.