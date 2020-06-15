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Испания - Италия 15 Июня прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
15 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. 1/2 финала
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Испания
Италия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Италия, которое состоится 15 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Италия
23 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Франция зщ Робен Ле Норман
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
18 Испания зщ Жорди Альба
9 Испания пз Гави
16 Испания пз Родриго Эрнандес
5 Испания пз Мартин Субименди
10 Испания нп Марко Асенсио
21 Испания нп Дани Ольмо
7 Испания нп Альваро Мората
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
15 Италия зщ Франческо Ачерби
19 Италия зщ Леонардо Бонуччи
3 Италия зщ Федерико Димарко
18 Италия пз Николо Барелла
8 Италия пз Жоржиньо
6 Италия пз Марко Верратти
10 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
14 Италия нп Федерико Кьеза
9 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Испания Луис де ла Фуэнте
Италия Роберто Манчини
История личных встреч
06.10.2021 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала Италия1 : 2Испания
06.07.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд 1/2 финала Италия1 : 1 4 : 2Испания
02.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 7-й тур Испания3 : 0Италия
06.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 2-й тур Италия1 : 1Испания
27.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/8 финала Италия2 : 0Испания
24.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Италия1 : 1Испания
06.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Испания1 : 0Италия
27.06.2013 Кубок конфедераций 1/2 финала Испания0 : 0 7 : 6Италия
01.07.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Финал Испания4 : 0Италия
10.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа C. 1-й тур Испания1 : 1Италия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур 2 : 0Испания
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 1-й тур Испания3 : 0
06.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала 0 : 0 3 : 0Испания
01.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 2 : 1Испания
27.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Испания1 : 1
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур 0 : 2Италия
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 1-й тур Италия1 : 2
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 0Италия
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 3Италия
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 6-й тур 0 : 2Италия
Текстовая трансляция
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Луисом де ла Фуэнте недовольны некоторые игроки сборной и федерация.Главный тренер сборной Испании может быть отправлен в отставку: «Неадекватные методы и тренировки». Тренера Испании уволят через полгода после назначения? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций: Испания — Италия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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