Уругвай - Никарагуа 15 Июня прямая трансляция
15 Июня 2023 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Никарагуа, которое состоится 15 Июня 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Никарагуа
История личных встреч
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|02.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа H. 3-й тур
|0 : 2
|28.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа H. 2-й тур
|2 : 0
|24.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа H. 1-й тур
|0 : 0
|11.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|3 : 1
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|10.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|27.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1