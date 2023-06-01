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Уругвай - Никарагуа 15 Июня прямая трансляция

15 Июня 2023 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Уругвай
Никарагуа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Никарагуа, которое состоится 15 Июня 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Никарагуа
История личных встреч
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Уругвай
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Уругвай
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа H. 3-й тур 0 : 2Уругвай
28.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа H. 2-й тур 2 : 0Уругвай
24.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа H. 1-й тур Уругвай0 : 0
11.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Никарагуа
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 3 : 1Никарагуа
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 Никарагуа1 : 0
10.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 0Никарагуа
27.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Никарагуа0 : 1

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