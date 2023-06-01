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Аргентина - Австралия 15 Июня прямая трансляция

15 Июня 2023 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Аргентина
Австралия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Австралия, которое состоится 15 Июня 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Австралия
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Австралия Грэм Арнольд
История личных встреч
03.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Аргентина2 : 1Австралия
29.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина7 : 0
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина2 : 0
18.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Финал Аргентина3 : 3 4 : 2
13.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/2 финала Аргентина3 : 0
09.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала 2 : 2 3 : 4Аргентина
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Австралия1 : 2
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Австралия3 : 1
03.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Аргентина2 : 1Австралия
30.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Австралия1 : 0
26.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 0 : 1Австралия

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