Аргентина - Австралия 15 Июня прямая трансляция
15 Июня 2023 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Составы команд
Аргентина
Австралия
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Грэм Арнольд
История личных встреч
|03.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 1
|29.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Финал
|3 : 3 4 : 2
|13.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/2 финала
|3 : 0
|09.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 1
|30.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|26.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1