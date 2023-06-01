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Финляндия - Словения 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
16 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 3-й тур
Финляндия
Словения

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Словения, которое состоится 16 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Словения
Главные тренеры
Финляндия Маркку Канерва
Словения Матьяж Кек
История личных встреч
13.01.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Словения2 : 0Финляндия
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Финляндия2 : 0Словения
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур 0 : 1Финляндия
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 1-й тур 3 : 1Финляндия
12.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Финляндия0 : 1
09.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Финляндия
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 1Финляндия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур Словения2 : 0
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 1-й тур 1 : 2Словения
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Словения1 : 0
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 2Словения
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 4. 6-й тур 1 : 1Словения

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