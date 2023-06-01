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Сан-Марино - Казахстан 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 3-й тур
Сан-Марино
Казахстан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Казахстан, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Марино
Казахстан
Главные тренеры
Сан-Марино Фабрицио Костантини
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
16.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. 9-й тур Сан-Марино1 : 3Казахстан
11.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. 4-й тур Казахстан4 : 0Сан-Марино
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур 2 : 0Сан-Марино
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 1-й тур Сан-Марино0 : 2
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 0Сан-Марино
18.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 1 : 1Сан-Марино
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 6-й тур Сан-Марино0 : 4
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 2-й тур Казахстан3 : 2
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа H. 1-й тур Казахстан1 : 2
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 1Казахстан
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 0Казахстан
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. 6-й тур 3 : 0Казахстан
Текстовая трансляция
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За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Уроженцы России в отборочном турнире Евро-2024: Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Сан-Марино — Казахстан. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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