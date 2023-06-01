Сан-Марино - Казахстан 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Казахстан, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Марино
Казахстан
Главные тренеры
|Фабрицио Костантини
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|16.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 3
|11.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|4 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|0 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|18.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 6-й тур
|0 : 4
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 1
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 6-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Уроженцы России в отборочном турнире Евро-2024: Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Сан-Марино — Казахстан. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.