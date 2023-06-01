Уэльс - Армения 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Армения, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс
Армения
Главные тренеры
|Роберт Пейдж
|Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|29.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|25.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|21.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 2
|27.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 6-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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