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Уэльс - Армения 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 3-й тур
Уэльс
Армения

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Армения, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Армения
Главные тренеры
Уэльс Роберт Пейдж
Украина Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур Уэльс1 : 0
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 1-й тур 1 : 1Уэльс
29.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Уэльс0 : 3
25.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Уэльс0 : 2
21.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа B. 1-й тур 1 : 1Уэльс
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Армения2 : 2
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 1-й тур Армения1 : 2
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 0Армения
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 2Армения
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 6-й тур 3 : 2Армения
Текстовая трансляция
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