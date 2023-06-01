Латвия - Турция 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Даугава (Рига, Латвия), вместимость: 10461
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Турция, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Даугава (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Турция
Главные тренеры
|Дайнис Казакевич
|Штефан Кунц
История личных встреч
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 8-й тур
|1 : 2
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 3-й тур
|3 : 3
|03.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|1 : 1
|13.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|28.05.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2013
|3 : 3
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|22.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 6-й тур
|1 : 1
|22.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 5-й тур
|1 : 2
|14.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 4-й тур
|0 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. 6-й тур
|2 : 1