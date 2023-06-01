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Латвия - Турция 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Даугава (Рига, Латвия), вместимость: 10461
16 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 3-й тур
Латвия
Турция

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Турция, которое состоится 16 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Даугава (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Турция
Главные тренеры
Латвия Дайнис Казакевич
Германия Штефан Кунц
История личных встреч
11.10.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. 8-й тур Латвия1 : 2Турция
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. 3-й тур Турция3 : 3Латвия
03.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. 7-й тур Турция1 : 1Латвия
13.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. 3-й тур Латвия1 : 1Турция
28.05.2013 Товарищеские матчи (сборные) Май 2013 Турция3 : 3Латвия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур 1 : 0Латвия
22.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Латвия
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 6-й тур 1 : 1Латвия
22.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 5-й тур Латвия1 : 2
14.06.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 4-й тур 0 : 2Латвия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур Турция0 : 2
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 1-й тур 1 : 2Турция
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Турция2 : 1
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Турция2 : 1
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. 6-й тур 2 : 1Турция

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